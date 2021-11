Van Dunem adianta ao jornalque pretendia sair do Executivo logo após o fim da presidência portuguesa da União Europeia, em Julho deste ano.





A ministra refere que tinha acertado esta saída com o primeiro-ministro, até porque era suposto que houvesse uma remodelação governamental a seguir. Uma remodelação que acabou por não acontecer e que foi rejeitada por António Costa, em setembro, mesmo antes das eleições autárquicas.Na leitura do comentador de Política da Antena 1, Raul Vaz, estas palavras da ministra da Justiça confirmam que, de facto, o primeiro-ministro tencionava mexer no Governo.