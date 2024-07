O primeiro-ministro diz que está disponível para alterar já as tabelas de retenção na fonte mas exige uma clarificação do PS e do Chega quanto à vontade de reduzir o IRS ainda este ano.

Em Luanda, Luís Montenegro reagiu à promulgação do decreto do IRS por parte do presidente da República. Diz que é preciso ter equilíbrio orçamental e que tudo o que entra e sai das contas públicas tem de ser medido no Orçamento do Estado.