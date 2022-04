Redução do ISP. Governo acautela riscos de perda de receita

Lusa

A Entidade Reguladora da Energia vai passar a divulgar trimestralmente informação sobre as margens de lucro das petrolíferas, medida que o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais advoga para impedir que a redução do ISP seja absorvida, em termos de receita fiscal, por essas empresas.

A medida foi defendida por Mendonça Mendes no debate parlamentar sobre as medidas de emergência para a contenção do aumento dos preços energéticos e agroalimentares, designadamente a redução do Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos sobre o gasóleo e a gasolina de forma a refletir nos preços imposto uma redução equivalente à que resultaria da descida do IVA de 23% para 13%.