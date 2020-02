Redução do IVA da eletricidade poderá ficar pelo caminho

Os comunistas anunciaram, em conferência de imprensa, que não concordam com as contrapartidas que o PSD propõe para minimizar o impacto da medida.O PCP vota a favor das propostas que reduzem o IVA da eletricidade, mas abstém-se quanto às condições para essa redução.O PSD tem feito depender a redução do IVA das compensações que propõe.Por causa do IVA da eletricidade, Carlos César ameaçou com a demissão do governo.Em declarações ao jornal Público, o Presidente do PS diz que o Governo terá de ponderar seriamente o que fazer, se a proposta do PSD sobre o IVA da electricidade for aprovada.Em Bruxelas, António Costa diz que acompanha com preocupação o que se passa no Parlamento e, em particular, a questão do IVA da eletricidade.





A jornalista Ana Isabel Costa acompanha os trabalhos no Parlamento.