Redução do período de isolamento é "decisão técnica e não política"

Lusa

O governo remete para a Direcção Geral da Saúde qualquer deliberação sobre a eventual redução do período de quarentena para casos de covid-19. É uma "decisão técnica, não política", explicou o ministro Santos Silva no final da reunião do Conselho de Ministros, em que foi aprovado um pacote de incentivos fiscais ao investimento.