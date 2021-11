Reeleito presidente do PSD, Rui Rio já aponta para as legislativas: "Eu vou ganhar"

Rui Rio começou por agradecer a todos os militantes do PSD que participaram nestas eleições. "Engrandecem os PSD", disse o presidente reeleito do partido, afirmando que esta é, antes de mais, a vitória dos militantes de base" do partido.Fechando o capítulo das eleições internas, Rui Rio afirmou que, declarou.Questionado pelos jornalistas sobre o que fará se perder as legislativas,as legislativas", rematou o presidente reeleito dos social-democratas.Sobre possíveis acordos futuros, disse que "vai a eleições democráticas" para "ganhar" e que

O presidente dos social-democratas agradeceu à sua estrutura de campanha e deixou ainda um "cumprimento especial" ao seu adversário, Paulo Rangel, elogiando "a dignidade com que reconheceu a derrota".







Rui Rio foi reeleito presidente do PSD com 52% dos votos, contra 48% de Paulo Rangel. Rio, que lidera o PSD desde janeiro de 2018, manter-se-á como o 18.º presidente do partido, sendo este o seu terceiro mandato.







O 39.º Congresso do partido vai realizar-se entre 17 e 19 de dezembro, na Feira Internacional de Lisboa.