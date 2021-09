Reentrée política de PAN e Chega

O PAN volta a lembrar que o Governo não tem maioria absoluta e que tem de dialogar com outras forças partidárias para aprovar o orçamento do estado. O partido retomou a atividade politica em Setúbal. Já o Chega fez a reentrée no Algarve e acusou o Governo de fraude, a propósito do alívio das medidas de contenção da pandemia.