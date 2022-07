Referendo da Regionalização. Costa diz ao PSD que não se pode ter medo de ouvir os portugueses

Uma semana depois de Luís Montenegro negar apoio a um referendo à regionalização em 2024, António Costa respondeu ao novo líder do PSD. Foi na reunião da comissão nacional do PS, esta manhã, em Ílhavo. Costa diz que não se pode ter medo de ouvir os portugueses. Em tom de ironia, disse compreender a posição do PSD, já que sempre que os portugueses foram ouvidos os resultados não agradaram aos sociais democratas.