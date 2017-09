Reforço de segurança de paióis de Tancos enfiado na gaveta

O semanário refere que o despacho do chefe do Estado-Maior do Exército permaneceu no Gabinete chefiado pelo General José Fonseca e Sousa durante um ano.



O plano proposto implicava que o esquema de segurança fosse assegurado por apenas um único pelotão e não em regime de rotatividade, como acontece atualmente.



Ao Expresso, fonte oficial do Exército referiu que não existe qualquer documento a aguardar despacho.