Reforma da floresta "esteve meses em discussão pública" lembra Costa

Sobre a discussão desta reforma, António Costa diz que o %u201Cconsenso político teve limites. Os limites não fomos nós que as definimos. Até nem foi o BE. Mas os votos do PS e BE ainda não formam a maioria nesta assembleia. Por isso a reforma teve os limites que teve. Não é por isso que deixaremos de a efetuar%u201D.



%u201CAssumo hoje como meu e como minha responsabilidade implementar aquilo que é proposto pela Comissão Técnica Independente criada por esta Assembleia da República. Há que reformar aquilo que foi feito há 12 anos%u201D, assumiu Costa dizendo que passado este tempo é preciso fazer diferente.