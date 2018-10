Reformas antecipadas colocam Governo sob fogo cruzado

As notícias não são boas e podem aquecer a esquerda: quem começou a descontar depois dos 20 anos pode ficar excluído das reformas antecipadas.



O deputado bloquista José Soeiro diz que a opinião do governo "não decorre da norma do OE". E acrescenta que "não faria sentido que, num contexto em que estamos a dar uma boa notícia, estarmos a dar uma má noticia a outros pensionistas".



Para a deputada comunista Diana Ferreira, "as declarações vinculam o senhor ministro, vinculam o governo. O PCP, a perspetiva que tem é que 40 anos é uma vida inteira de descontos, é mais do que o tempo suficiente para ter uma reforma sem penalizações".



As dúvidas chegam também ao Partido Socialista. O líder parlamentar Carlos César diz que, "existindo alguma dúvid,a vamos clarificar. A questão que subsiste não deve fazer regredir outro direito que já estava adquirido antes".



O direito adquirido tornava possível a reforma antes do tempo com penalizações.



Rui Rio fala numa "confusão" e por isso ainda não diz se concorda ou não com o que está escrito no Orçamento do Estado: "Eu não embarco mesmo em medidas populares que agradam às pessoas, mas que são enganadoras às pessoas, não agora, mas no longo prazo".



Ainda segundo Rio, "nós, quando em matéria de Segurança Social damos um direito às pessoas (...) temos que saber o que estamos a fazer porque essa pessoa vai ficar indefesa lá à frente depois não pode fazer nada".



Para o deputado do CDS Filipe Anacoreta Correia, "o governo joga com os textos e com as palavras e parece querer iludir todos, incluindo os parceiros, que parecem pouco cuidadosos a redigir. Os textos são um grande logro. É o logro dos 60 anos".



As reformas antecipadas podem ser, afinal, a fava das Contas para 2019