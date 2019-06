Reformas antecipadas. Governo quer equiparar público ao privado

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O anúncio foi feito no Parlamento pelo ministro Vieira da Silva durante uma interpelação ao Governo agendada pelo Bloco de Esquerda sobre sustentabilidade da Segurança Social.



O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social explicou que as novas regras das pensões, que entraram em vigor em janeiro com o Orçamento do Estado, permitiram, até agora, 800 novas reformas na Segurança Social sem o corte do fator de sustentabilidade.



Quinta-feira o Conselho de Ministros vai discutir a equiparação do sistema público aos privados.