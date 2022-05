Refugiados. CM de Setúbal reitera que pediu Governo para clarificar suspeitas sobre associação

Sobre a polémica com os refugiados ucranianos em Setúbal, a câmara municipal continua a dizer que pediu ao governo para clarificar as suspeitas sobre a associação de imigrantes que colaborou no processo de acolhimento dos refugiados que chegaram depois do início da guerra. O gabinete do primeiro-ministro já disse entretanto que não recebeu nenhum pedido da câmara, mas autarquia insiste e volta a dizer que pediu uma investigação.