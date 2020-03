Regulamentação da Lei de Bases da Saúde é a prioridade do BE

Catarina Martins diz que regulamentação da Lei de Bases da Saúde é a grande prioridade do Bloco de Esquerda. No dia em que o partido comemorou 21 anos, a coordenadora do Bloco de Esquerda sublinhou que é preciso travar a realização de mais parcerias público-privadas no setor. Catarina Martins lembra que essas parcerias já custaram ao país 13 mil milhões de euros, nos últimos 10 anos.