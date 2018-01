Relacionamentos entre Governo e PR "é sempre igual, de solidariedade institucional"

Foto: Adriano Machado - Reuters

O primeiro-ministro, interrogado sobre os dois anos desde a eleição de Marcelo Rebelo de Sousa, referiu que a personalidade do atual Presidente é diferente da de Cavaco Silva.



"O relacionamento que temos com o Presidente da República é sempre igual: solidariedade institucional e cooperação institucional. Foi assim com o Presidente Cavaco Silva, que nos deu posse, e tem sido assim com o Presidente que lhe sucedeu, professor Marcelo Rebelo de Sousa", respondeu o líder do Executivo.