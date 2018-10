Relações entre Portugal e Brasil são "absolutamente tranquilas e positivas"

Lusa10 Out, 2018, 19:58 | Política

Numa conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo português Augusto Santos Silva, que decorreu no Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Lisboa, Aloysio Ferreira afirmou: "Não há entre nós nenhum ponto de irritação ou conflito, pelo contrário, o nosso entendimento nas relações bilaterais é rastreado em programas, projetos, investimentos, comércio e muita proximidade cultural, colaboração no campo da ciência, da tecnologia e inovação".

Na opinião do governante brasileiro " há uma relação bilateral proveitosa que tem sido alimentada ao longo dos anos por visitas de alto nível dos dois lados. E esta é mais uma delas", referindo-se à sua visita de dois dias em Lisboa, que termina hoje. E aproveitou para desatacar o contributo que Santos Silva deu para essas "boas relações entre Portugal e o Brasil".

O governante brasileiro que concluiu hoje a visita com uma reunião bilateral com Santos Silva, seguida de declarações à imprensa, disse que um dos temas falados com o homólogo português foi a situação na Venezuela.

"Nós passamos em revista essas relações [bilaterais] e tratamos também de alguns temas, falámos da Venezuela e exprimimos a nossa preocupação com a situação dos direitos humanos, com a situação económica e social e o nosso desejo de que a Venezuela possa encontrar o caminho da prosperidade, e normalizar a sua vida política interna", afirmou.

O acordo Mercosul - União Europeia, um assunto que o Governante brasileiro considerou ser um tema que "tem saído caro ao Brasil", foi outro dos assuntos abordados entre Santos Silva e Aloysio Ferreira.

"Portugal tem sido uma voz importante a favor desse acordo, que se esboçou há 18 anos, mas que sofreu um impulso muito grande nestes últimos dois anos com as mudanças no governo do Brasil e da Argentina", considerou o ministro brasileiro.

Segundo aquele membro do governo de Michel Temer, o acordo está "próximo", mas ainda há temas que é preciso "superar, desavenças ou acordos".

Porém, salientou, o empenho do Brasil e de Portugal é muito grande no sentido da concretização desse acordo, não só pela sua relevância económica para a Europa e para o Mercosul, como também do ponto de vista político, como uma afirmação do comércio livre, desimpedido, sujeito a regras estáveis", afirmou.

Já sobre CPLP, que considerou ser para o Brasil "um instrumento precioso de união e ação política", Aloysio disse que o que falou com o seu homólogo português foi sobretudo sobre "um tema que é muito importante, o da difusão da língua portuguesa".

Mas, referiu, "a cooperação entre nós e entre nós em relação a terceiros países" também foi tratada, recordando que "há já um projeto interessante, aliás em andamento, de apoios trilaterais a Moçambique, para apoio à cultura sustentada do café".

E revelou: "tentamos agilizar outras formas de cooperação entre o Brasil e Portugal com outros países da CPLP e fora da CPLP".

Santos Silva disse que a reunião entre os dois governantes contou com a presença de representantes do Brasil e de Portugal junto da CPLP.

Com a presidência Cabo-verdiana daquela organização e a entrada em funções de um secretário executivo português "temos o empenho de levar à prática as decisões que os nossos chefes de Estado tomaram no Sal" (ilha de Cabo Verde onde decorreu a última cimeira da CPLP), disse.

Santos Silva sublinhou ainda que, no âmbito das relações bilaterais "o projeto do novo avião de transporte militar KC390", também foi abordado pelos dois ministros.

"Os temas económicos são muito importantes. As relações comerciais entre os dois países estão a crescer e nós temos projetos conjuntos no domínio industrial de que eu destacaria um relativo ao avião militar de transporte o KC 390", frisou.

O projeto, relembrou Santos Silva, começou por iniciativa dos ministérios da Defesa dos dois países e tem permitido "irmos criando em Portugal um verdadeiro cluster aeronáutico, com a indispensável participação do Brasil, que é uma potência mundial nesta indústria", afirmou.