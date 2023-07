Relatório da CPI à TAP. "Estamos tranquilos e descansados", afirma Costa

Foto: José Coelho - Lusa

"Estamos tranquilos e descansados desde o início", respondeu António Costa aos jornalistas, em Aveiro.



Sem querer pronunciar-se muito sobre o relatório preliminar de 180 páginas, que isenta o Governo de responsabilidade direta pelo processo de indemnização de Alexandra Reis, o primeiro-ministro disse estar a aguardar pelas conclusões finais “para perceber se há alguma outra consequência política a retirar”.



O relatório, entregue no Parlamento pouco antes das 0h00 desta quarta-feira, conclui que o Ministério das Finanças só soube dos 500 mil euros de indemnização pagos à ex-administradora Alexandra Reis quando o valor foi publicado no portal da CMVM.



Já o Ministério das Infraestruturas e Habitação “teve conhecimento do processo de saída de Alexandra Reis”, tendo o então Pedro Nuno Santos atendido à vontade da ex-presidente executiva, Christine Ourmières-Widener, de substituir Alexandra Reis na administração da transportadora aérea.