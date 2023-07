O presidente da República não quis comentar o relatório preliminar da comissão de inquérito à TAP. Marcelo Rebelo de Sousa prefere esperar pela versão final do documento.

O relatório revela que a companhia aérea pagava subsídios escolares aos gestores. Não só no tempo dos privados, mas também com a empresa nas mãos do Estado. O valor variava entre os 15 mil e os 36 mil euros por ano.