Relvas sugere "novo caminho" se PSD perder legislativas

RTP28 Jun, 2019, 20:37 | Política

“Será inevitável que o PSD procure um novo caminho, novos protagonistas e se possa assumir como alternativa ao Partido Socialista”, afirmou o antigo secretário-geral do PSD, em declarações à agência Lusa.



Miguel Relvas pronunciou-se sobre o futuro da liderança de Rui Rio à margem de uma conferência organizada pela Assembleia Municipal de Ourém.

Miguel Relvas demitiu-se em 2013 após uma sucessão de casos controversos, desde o grau de licenciatura às alegadas pressões sobre jornalistas.

O antigo dirigente laranja diz-se mesmo “muito preocupado” com o desempenho do atual presidente do partido – o Governo, sustenta, “sente-se à solta porque não há oposição”. Destaca ainda o facto de as formações que suportaram o anterior Governo, PSD e CDS-PP, somarem nas sondagens 30 a 31 por cento. Algo que “nunca aconteceu na história da democracia portuguesa”.



“Os sinais são preocupantes. O PSD não soube fazer a leitura dos resultados das eleições europeias. Não percebeu que não se conseguiu constituir como alternativa”, continuou o antigo governante.



O diagnóstico de Relvas recai também sobre o desempenho na Assembleia da República, onde, nas suas palavras, o PSD tem mostrado que é “um partido sem convicções e um partido sem capacidade de se assumir com um projeto coerente e estável”.



“O prazo dos líderes é o mandato para o qual são eleitos, que devem cumprir, mas também os resultados. É normal que quem perca as eleições tenha que ser substituído por outro que traga esperança ao país e um projeto mobilizador. É normal que assim seja”, insistiu.



Quanto a potenciais candidatos à sucessão de Rio, Relvas, que esteve ao lado de Luís Montenegro na última investida contra a atual liderança, escusou-se a citar nomes: “O PSD tem vários militantes seus em condições”.



Ainda assim, Miguel Relvas expressou o desejo de possam ser “criadas as condições para que o PSD tenha um resultado que impeça o Partido Socialista de ganhar as eleições”.



c/ Lusa