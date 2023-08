André Ventura está convicto de que o Chega vai concorrer às eleições da Madeira, apesar de mais uma queixa em tribunal contra a lista do partido, considerada irregular.

Na "rentrée" do Chega, em Lagos, Ventura criticou as propostas fiscais do PSD e pediu que se taxem os bancos.



Disse mesmo que a reentré de Luís Montenegro foi "penosa".