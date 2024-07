Rentrée do PS em Tomar em 01 de setembro, o último dia da Academia Socialista

Fonte oficial do partido adiantou à Lusa as datas destes dois momentos que vão marcar o regresso da atividade política depois das férias.

Pedro Nuno Santos entrará de férias no final desta semana e passará pelo Algarve, regressando em meados de agosto, adiantou a fonte.

O momento que assinalará o reinício da atividade política, será, no PS, marcado pelo discurso do secretário-geral socialista, no dia 01 de setembro, um domingo, em Tomar.

Esta será a primeira `rentrée´ da era de Pedro Nuno Santos, que venceu as eleições internas do PS em dezembro de 2023 e sucedeu a António Costa na liderança do partido após a demissão do antigo primeiro-ministro na sequência da Operação Influencer.

É precisamente em Tomar que decorre até esse dia a Academia Socialista, uma iniciativa de debate dirigida aos jovens que começa em 28 de agosto e cujo programa ainda não é conhecido.