Representante do CDS-PP no congresso tenta desdramatizar ausência do presidente

Filipa Correia Pinto considera que a ausência de Francisco Rodrigues dos Santos do congresso do PSD "não é sinal de menor respeito". Considera que não se percebe se Rio quer fazer reformas ressuscitando o Bloco Central ou o quer fazer com o parceiro tradicional, o CDS.