Resgate de refugiados. Nuno Melo diz-se vítima de manipulação

O eurodeputado do CDS Nuno Melo diz-se vítima de uma manipulação que teve por base uma mentira construída por "uma certa esquerda". Em causa está a votação no Parlamento europeu sobre o salvamento de migrantes e refugiados no Mediterrâneo.