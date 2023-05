"Respeito, confiança, credibilidade". Marcelo não dissolve Parlamento mas arrasa Governo

Na comunicação da noite de quinta-feira ao país, no Palácio de Belém,O presidente considerou insuficiente o pedido de desculpas de António Costa devido ao incidente nas instalações do Ministério das Infraestruturas com Frederico Pinheiro, ex-adjunto de João Galamba.

O chefe de Estado prometeu ser mais ativo e vigilante em relação ao Governo de António Costa, daqui para a frente.



"Não se resolve apenas pedindo desculpa pelo sucedido.. É pagar por aquilo que se faz ou se deixou de fazer", apontou Marcelo."É uma realidade objetiva, implica olhar para os custos objetivos daquilo que aconteceu: na credibilidade, na confiabilidade, na autoridade do ministro, do Governo e do Estado", acrescentou., prosseguiu o chefe de Estado, para advogar que"Como pode um ministro não ser responsável por um colaborador que escolhera manter na sua equipa mais próxima, no seu gabinete, acompanhar, ainda que para efeitos de informação, umtão sensível como o da TAP, onde os portugueses já meteram milhões de euros, e a merecer tanta confiança que podia assistir a reuniões privadas, preparando outras reuniões, essas públicas, na Assembleia da República?", perguntou.", insistiu o presidente da República."Como pode esse ministro não ser responsável por argumentar em público sobre aquilo que afirmara o seu subordinado, relevando pormenores do funcionamento interno e incluindo referências a outros membros do Governo?", concluiu.No entender do chefe de Estado,

"Divergência de fundo"

Os membros do Governo devem, segundo Marcelo, assumir responsabilidades "para que os portugueses se não convençam de que ninguém responde por nada nem manda em nada", ou que "acabam por só responder eventualmente os mais pequenos, mesmo se porventura eles tivessem atuado de forma errada"., argumentou., afirmaria Marcelo Rebelo de Sousa, para salientar que não se trata de "razões pessoais ou de disputa entre cargos que a Constituição distingue muito bem entre si em termos de peso institucional absoluto ou relativo", mas de "razões de interesse nacional".Marcelo sintetizou o caso como "um momento em que a responsabilidade dos governantes não foi assumida como deveria ter sido com a exoneração do ministro das Infraestruturas"., para prevenir a deterioração de instituições e "evitar o recurso a poderes de exercício excecional" de que não abdica.