Resposta do Governo. Costa destaca valorização de carreiras da PSP e GNR quando estava "em plenitude de funções"

António Costa acrescenta que nota desta quarta-feira elenca uma extensa lista de todas as medidas que, segundo o Governo, foram adotadas ao longo dos últimos anos para a valorização de salários e carreiras “não obstante a interrupção extemporânea da legislatura”.Entre as várias carreiras mencionadas,Neste ponto incluem-se o “posto de guarda da categoria de guarda, dos militares da Guarda Nacional Republicana” e ainda a “categoria de agente da carreira de agente de polícia, do pessoal com funções policiais da Polícia de Segurança Pública”.Mais à frente nesta lista, o primeiro-ministro menciona a “fixação do suplemento de missão da Polícia Judiciária” como uma das medidas também adotadas pelo Governo. Quanto às carreiras especiais do SIRP, António Costa assinala que o regime "não era revisto desde os anos 90" e que a medida foi aprovada quando o Governo ainda estava em plenitude de funções.Um dos argumentos que tem sido apresentado pelo Governo, nomeadamente pelo ministro da Administração Interna, é que o processo negocial com estas forças de segurança foi interrompido com a dissolução da Assembleia da República e que um governo em gestão não pode assumir esse compromisso.