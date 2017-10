Resultados eleitorais pode obrigar socialistas e comunistas a pactos camarários

Foto: Lusa

Os comunistas perderam dez câmaras e muitas para o PS. Mas dentro deste quadro, entre as autarquias perdidas, os vereadores eleitos, comunistas e socialistas, não chegam para formar maioria.



Contas que, ao fim de contas, poderão resultar em alguns pactos municipais para formação do executivo camarário, que esta terça-feira vai estar em debate no comité central do PCP.