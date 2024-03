Reuniões de esquerdas são posição de "convergência", diz Mortágua

Foto: Filipe Amorim - Lusa

Depois do encontro desta quarta-feira com o PAN, a líder do Bloco de Esquerda afirmou que ambos os partidos valorizam o "diálogo e as pontes" entre as esquerdas. Marcando uma posição de convergência com estas reuniões, Mariana Mortágua repetiu que o BE não viabilizará "orçamentos de direita".