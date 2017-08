Reunião entre Governo e BE adiada por impedimento pessoal por parte executivo

Lusa 23 Ago, 2017, 14:53 | Política

Por motivos de agenda, "a reunião acontecerá na próxima terça-feira", de acordo com fonte oficial do BE.

A notícia do adiamento da reunião para negociações do OE2018 foi avançada pela edição online do jornal Público, tendo o gabinete do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, confirmado à agência Lusa que o motivo que levou a este cancelamento foi uma "indisponibilidade pessoal" por parte do executivo.

O BE "confirma que a reunião de hoje não se realizou devido a um impedimento pessoal da parte do Governo".

As reuniões sobre o OE2018 entre o Governo e os partidos que o apoiam parlamentarmente retomaram esta semana, tendo o PEV revelado à agência Lusa que o seu encontro de trabalho está agendado para sexta-feira.

Em entrevista à agência Lusa antes das reuniões desta semana entre o Governo e os partidos que o apoiam na Assembleia da República a propósito do OE2018 - e que foi hoje divulgada -, o líder da bancada do PCP, João Oliveira, traçou os "cinco grandes domínios" do orçamento em que o partido vai procurar intervir: reposição de rendimentos e direitos dos trabalhadores, pensões, questões fiscais, investimento público e serviços públicos.

O líder parlamentar do PCP admitiu ainda que a forma como o OE2018 vai permitir o descongelamento das carreiras na função pública "não está ainda definida", mas avisou que é "essencial que não fiquem trabalhadores de fora" e assegurou que"não passa cheques em branco" ao Governo socialista, recusando fazer esta discussão "na base de linhas vermelhas".