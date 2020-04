Reunião no Infarmed. PAN alerta para ameaça de segunda vaga

Apesar disso, a deputada fala dos dados económicos que geram preocupação, mas considera ser necessário agora ouvir os especialistas e o governo sobre como este pretende suavizar as restrições.



Considera que o estado de calamidade pode não ser suficiente, do ponto de vista jurídico. Remete para a reunião com o Governo amanhã, e critica o facto de o Presidente da República não ter ouvido os partidos a propósito da renovação ou não do estado de emergência.



O PAN considera que se devem rever gastos para criar mais apoios à economia, deixando cair por exemplo o Metropolitano circular em Lisboa.