Reunião no Infarmed. PEV defende "planos muito estreitos nas empresas"

À saída do encontro desta terça-feira na sede do Infarmed, em Lisboa, a delegação do Partido Ecologista "Os Verdes" salientou a necessidade de o Governo implementar planos muito claros quer para a reabertura do tecido empresarial do país e de parte da estrutura escolar.