Revelação em livro. Passos admite ter pedido ajuda ao PS em 2013

O antigo primeiro-ministro diz ter tentado um acordo com o líder do PS, na altura, mas António José Seguro terá recusado.



Este episódio foi revelado pelo ex-governante no prefácio do livro "Diplomacia em tempo de troika", do embaixador Luís de Almeida Sampaio.