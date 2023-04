Reveladas mensagens confidenciais do Governo sobre demissão da CEO da TAP

As novas revelações surgem depois de serem conhecidas as mensagens confidenciais do Governo sobre a demissão da CEO da TAP. Essas mensagens mostram que o Governo anunciou o despedimento sem ter o total respaldo jurídico e que a reunião secreta entre o Governo, o PS e a responsável da TAP envolveu combinação de perguntas, com um deputado do PS a indicar quais as respostas que ela deveria dar. O PS disse que revelar estas informações é crime e a comissão de inquérito quer investigar e punir os autores das fugas de informação.