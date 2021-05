Revisão constitucional em tempo recorde, debate durou uma hora e 43 minutos

Ao todo, a reunião da comissão de revisão constitucional demorou uma hora e 43 minutos, incluiu a apresentação do projeto de revisão da André Ventura, um debate, com uma "apreciação genérica" pelos partidos, sem se entrar numa discussão artigo a artigo, e uma resposta da parte do deputado único do Chega.

No final, cerca das 19:20, o presidente da comissão, Pedro Delgado Alves, informou que o CDS havia pedido o adiamento, "em bloco", da votação dos artigos propostos pelo Chega, que inclui a castração química de pedófilos ou o fim do obstáculo legal da pena de prisão perpétua.

A cumprir-se o calendário, o processo termina em quatro reuniões -- a da posse, a de hoje, a de quinta-feira e uma última, sem data marcada, para fazer o relatório final.