Ribeiro e Castro quer fazer parte da resposta à crise por parte da "direita certa"

"Aceitei porque senti ser necessário para a visão que tenho do país, para a resposta à crise política por parte da direita certa e para apoiar o CDS e a alternativa que constitui", justificou, em declarações à Lusa.

José Ribeiro e Castro, advogado, liderou o CDS-PP entre 2005 e 2007, foi eleito deputado em 1976, 1980, 1999, 2009 e 2011 e volta a candidatar-se pelo partido, desta vez na lista por Lisboa, em segundo lugar, potencialmente elegível. O presidente do partido, Francisco Rodrigues dos Santos, é o cabeça de lista.

O ex-líder tinha recentemente afastado um regresso ao parlamento, afirmando, ao jornal Expresso, que integrar as listas do CDS às legislativas estava fora do seu horizonte.

Questionado sobre o que é que o fez mudar de ideias, Ribeiro e Castro apontou hoje a "situação do país e o estado da democracia" mas também, acrescentou, "a pressão insuportável de muitos amigos".