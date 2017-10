Rio aconselha militantes do PSD a escolher "quem os portugueses querem"

Foto: Hugo Delgado - Lusa

Nas jornadas parlamentares do PSD, primeiro Pedro Santana Lopes e depois Rui Rio falaram, à porta fechada, perante os deputados do partido, com vista a apresentar as ideias com que se apresentam às eleições diretas para a liderança do partido em 13 de janeiro.



"Aquilo que o PSD tem de escolher acima de tudo é perceber que líder do PSD os portugueses querem, em quem é que os portugueses se reveem melhor, em mim ou no dr. Pedro Santana Lopes, que já foi primeiro-ministro", afirmou.