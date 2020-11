Rio acredita que está mais perto de ser primeiro-ministro

Rui Rio reiterou o voto contra do PSD na votação final do Orçamento do Estado e até admitiu que uma gestão em duodécimos poderia ser preferível a um documento “piorado” pelo PCP e BE.”, afirmou em entrevista à TVI.Questionado então se considera preferível um cenário de eleições antecipadas, o líder do PSD fez questão de separar os planos, mas disse duvidar da estabilidade da legislatura.”, afirmou, apontando divisões ao nível do apoio parlamentar e até no Governo.”.”, disse.

Voto certo contra o Orçamento

Questionado se o PSD iria repetir na votação final global do orçamento o voto contra da generalidade, Rio disse que se poderia dar essa posição “como garantida” e fez uma previsão muito crítica do processo na especialidade, que arranca na sexta-feira.”, considerou.O líder do PSD recusou qualquer responsabilidade por uma crise política caso o documento não seja aprovado, voltando a recordar que o líder do PS, António Costa, disse ao Expresso que o seu Governo acabaria se precisasse do PSD para aprovar orçamentos.“Se eu votasse a favor, o Governo acabava, nem é equação”, disse.Rui Rio reiterou que o problema da proposta orçamental se colocará “não no imediato, mas no futuro” e invocou os alertas do ex-ministro das Finanças e atual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, que considera irem no mesmo sentido.”, advertiu, numa referência ao pedido de ajuda externa em 2011.No final da entrevista, Rio foi questionado sobre o tema das presidenciais e o que faria se Marcelo Rebelo de Sousa - a quem o PSD já formalizou o seu apoio - decidir, afinal, não se recandidatar.”, ironizou.Sobre estas eleições que deverão ser marcadas para 24 de janeiro, Rui Rio considerou que já existe “um derrotado, que é o Partido Socialista”, que decidiu não apoiar formalmente qualquer candidato.