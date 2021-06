Rio acusa socialistas de usar os impostos dos portugueses para pagar favores políticos

Em causa a escolha de Pedro Adão e Silva para liderar a comissão organizadora das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Uma escolha que Rui Rio considera partidária.O líder social-democrata também questiona a escolha de Ana Paula Vitorino para presidir a autoridade da mobilidade e dos transportes.Rio lembra o facto da atual deputada do PS ser mulher do ministro Eduardo Cabrita e a polémica passada com as relações familiares no Governo.Quanto ao uso da máscara na via pública, o PSD já decidiu que não vai propor a renovação dessa prática. Rio admite viabilizar a proposta, mas passa a responsabilidade para o Governo.