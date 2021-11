Rio admite antecipar eleições internas no PSD

Rui Rio diz não quis comentar a data, afirmou apenas que já tinha dito tudo sobre o assunto e agora é preciso seguir em frente. Em entrevista à TVI, o líder do PSD admitiu propor ao Conselho Nacional, que se realiza no próximo sábado, "comprimir" o calendário interno e antecipar as eleições diretas.