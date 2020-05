Rio aguarda por Marcelo na antecâmara das presidenciais

Numa videoconferência que assinalou os 46 anos do PSD, o líder laranja estabeleceu as autárquicas como aquilo que mais o preocupa, as legislativas como o dossier que menos o preocupa e mostrou "alguma preocupação" em relação às presidenciais.



O presidente do PSD diz que o partido tem de ter um candidato. Mas não se compromete.