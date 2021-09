Rio ainda em silêncio sobre o seu futuro no PSD insiste que quer mudar futuro do país

Sérgio Azenha - Lusa

O presidente do PSD voltou esta tarde a recusar esclarecer o seu futuro à frente do partido, mas reiterou a necessidade de fazer reformas para "o futuro do país", como a revisão da Constituição e da lei eleitoral autárquica.