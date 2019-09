Rio alerta que Governo pode estar a preparar "outra encenação"

Lusa24 Set, 2019, 21:52 | Política

Numa tertúlia num café em Faro, em que respondeu a perguntas da assistência, -- um novo formato de campanha, a que o PSD chamou de `talk` -, Rui Rio voltou a acusar o Governo e o primeiro-ministro de terem feito "um golpe de teatro" em maio quando António Costa admitiu demitir-se se fosse aprovada a contabilização integral do tempo de serviço dos professores.

"Um golpe de teatro que surtiu efeito, basta olhar para o resultado das europeias, que foram vinte dias depois. O problema é que, passado algum tempo, ele faz a mesma jogada com os motoristas de matérias perigosas, percebeu-se que estava a montar uma outra encenação", considerou.

O líder do PSD deixou então uma espécie de aviso: "Eu penso que amanhã ou depois vamos também perceber uma outra encenação, num outro setor, onde eles estiveram a preparar também coisa parecida", disse, sem especificar a que se referia.

Durante cerca de uma hora, Rui Rio respondeu a nove perguntas num café histórico no centro de Faro, onde se reuniram algumas dezenas de pessoas.

A regionalização foi, como era de esperar no Algarve, um dos temas abordados, com Rio a voltar a defender que "poderá ser a favor ou contra", dependendo do projeto, mas sempre desde que haja uma diminuição da despesa pública.

"Eu estarei do lado do `não` quando eles dizem que `é para haver mais carros pretos, mais pessoal político, para gastar mais dinheiro`. Para isso eu também não estou cá. Agora se for para servir melhor as populações, como acredito piamente que é possível, aí estarei na linha da frente a votar a favor e a combater por isso", assegurou.