Rio apela aos partidos que aprovem mudança do Tribunal Constitucional para Coimbra

Numa arruada em Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, Rui Rio disse aos jornalistas que, na próxima quinta-feira, o parlamento debate o projeto de lei do PSD para a transferência do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal Administrativo de Lisboa para Coimbra.

"Quero ver agora a coerência de todos os que querem a descentralização e a desconcentração. O apelo que faço a todos os grupos parlamentares é que têm oportunidade de votar e Portugal poder orgulhar-se de, dentro em breve, ter o seu Tribunal Constitucional em Coimbra", disse o líder social-democrata.