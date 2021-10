Rio apresenta recandidatura na sexta-feira no Porto

"A apresentação estava inicialmente prevista para amanhã, quinta-feira, em Lisboa, como seria normal, mas foi entendido como mais oportuno, nas atuais circunstâncias políticas internas, fazê-lo na cidade do Porto", justificou hoje a candidatura.

A escolha de Rui Rio pela apresentação no Porto acontece cerca de uma semana depois de dezassete autarcas e dirigentes do PSD do distrito declararem apoiar Paulo Rangel na corrida à liderança do partido, considerando ser o perfil certo para ganhar o país e romper com o "aparente conformismo" à atual governação.

O PSD vai realizar eleições diretas para escolher o presidente no dia 04 de dezembro e o 39.º Congresso decorrerá entre 14 e 16 de janeiro, em Lisboa, e até agora apresentaram-se como candidatos Rui Rio e Paulo Rangel.