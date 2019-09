Rio considera que pasta atribuída a Portugal "objetivamente tem relevo"

Foto: Mário Cruz - Lusa

No final de um almoço-debate da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, em Lisboa, Rio foi questionado pelos jornalistas sobre a atribuição à comissária designada por Portugal para integrar o futuro executivo comunitário, Elisa Ferreira, da pasta da Coesão e Reformas.



"A pasta que coube à comissária de Portugal é uma pasta que objetivamente tem relevo, vai gerir fundos comunitários e os fundos são relevantes para todos os países, particularmente para Portugal", defendeu.



No entanto, o líder do PSD considerou que "uma coisa é a pasta" e outra será a forma como Elisa Ferreira "consegue ou não gerir o poder que pode ter e se consegue, pelo facto de ser portuguesa, não prejudicar Portugal" na questão dos fundos.