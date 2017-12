Rio defende revisão do sistema político e condena isenção total de IVA dos partidos

Lusa28 Dez, 2017, 14:25 | Política

"No quadro desta lei, entendo que clarificar aquilo em que os partidos possam ter isenção de IVA - divulgação da sua mensagem, onde pode haver confusão - pode e deve ser clarificado. Agora, estou contra a forma como seja feita é os partidos ficarem completamente isentos de IVA. Não pagam IVA em nada. Isso, eu sou contra", disse sobre a polémica recente alteração legislativa.

O antigo autarca portuense respondia a jornalistas após formalizar a sua candidatura à presidência da Comissão Política Nacional do PSD, com a entrega das declarações de subscrição da candidatura, o orçamento de campanha e a proposta de estratégia global junto de dirigentes sociais-democratas.

"Se fosse líder do PSD, entendo que há diversas leis ligadas ao sistema político que devem ser revisitadas em nome de uma reforma do regime, de uma nova forma de os partidos lidarem com as pessoas. Sabemos que todos os partidos, sem exceção, estão muito descredibilizados", continuou, adiantando que o seu partido deveria ter optado por "emendar na plenitude o que possa estar menos bem" na legislação.

O parlamento aprovou no dia 21 em votação final global, por via eletrónica, alterações à lei do financiamento dos partidos, com a oposição do CDS-PP e do PAN, que discordam do fim do limite para a angariação de fundos.

"Não lhe vou concretizar ideias (...). Acho que deveríamos pensar a forma de eleger deputados, a lei dos partidos, a forma de eleger as autarquias, a lei de financiamento dos partidos e mais outras coisas ligadas ao sistema político. Agora, coisas mais miúdas, como dizer que acho que as eleições não devem ser em ciclos de quatro, mas de cinco anos, não é agora o momento para fazer isso", limitou-se a afirmar Rio.

O concorrente de Santana Lopes à liderança do PSD não vê inconstitucionalidade nas alterações produzidas na lei de financiamento dos partidos, salvaguardando o facto de não ser especialista na matéria, cabendo agora ao Presidente da República, que "lá saberá o que vai fazer", exercer as suas funções.

"Isto é uma matéria em que facilmente se faz demagogia. Qualquer coisa relativamente aos partidos políticos, aquilo que fica bem é dizer mal e bater nos partidos políticos. Eu não sigo isso. Que fique claro. Não me limito a dizer aquilo que sei que as pessoas querem ouvir. Digo o que entendo que é correto e justo", frisara antes.

Rui Rio referiu um exemplo específico - a Festa do "Avante!", evento organizado anualmente pelo PCP -, a qual considerou não dever estar isenta da taxa de IVA.

No parlamento, PS, PSD, PCP, BE e PEV concordaram em mudar outras disposições relativas ao financiamento partidário, entre os quais o fim do limite para as verbas obtidas através de iniciativas de angariação de fundos e o alargamento do benefício da isenção do IVA a todas as atividades partidárias.

O PSD escolherá o seu próximo presidente em 13 de janeiro em eleições diretas, com Congresso em Lisboa entre 16 e 18 de fevereiro.

Até agora, anunciaram-se como candidatos à liderança do PSD o antigo presidente da Câmara do Porto Rui Rio e o antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes.