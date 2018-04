Partilhar o artigo Rio denuncia serviço fechado no Hospital de S. João por falta de contratação de técnicos Imprimir o artigo Rio denuncia serviço fechado no Hospital de S. João por falta de contratação de técnicos Enviar por email o artigo Rio denuncia serviço fechado no Hospital de S. João por falta de contratação de técnicos Aumentar a fonte do artigo Rio denuncia serviço fechado no Hospital de S. João por falta de contratação de técnicos Diminuir a fonte do artigo Rio denuncia serviço fechado no Hospital de S. João por falta de contratação de técnicos Ouvir o artigo Rio denuncia serviço fechado no Hospital de S. João por falta de contratação de técnicos