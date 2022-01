Rio diz que António Costa vai ficar a falar sozinho

Rui Rio diz que António Costa vai ficar a falar sozinho se continuar a deturpar as propostas do PSD. O líder social-democrata fez campanha em Lisboa ao lado de Carlos Moedas. Rui Rio diz que o pedido do Ministério Público para que José Silvano, secretário-geral do PSD, seja condenado pelas falsas presenças no Parlamento, não lhe tira a tranquilidade.