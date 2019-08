Partilhar o artigo Rio diz que críticas de António Costa ao BE refletem "medo" de perder votos à esquerda Imprimir o artigo Rio diz que críticas de António Costa ao BE refletem "medo" de perder votos à esquerda Enviar por email o artigo Rio diz que críticas de António Costa ao BE refletem "medo" de perder votos à esquerda Aumentar a fonte do artigo Rio diz que críticas de António Costa ao BE refletem "medo" de perder votos à esquerda Diminuir a fonte do artigo Rio diz que críticas de António Costa ao BE refletem "medo" de perder votos à esquerda Ouvir o artigo Rio diz que críticas de António Costa ao BE refletem "medo" de perder votos à esquerda

Tópicos:

AGRIVAL Agrícola,