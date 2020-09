Rio diz que Governo deve "tomar boa nota" dos alertas que fez o Presidente da Assembleia da República

Rui Rio visitou, hoje, a Capital do Móvel, uma feira de mobiliário na Alfândega do Porto. Chamou a atenção para a necessidade de uma reconversão profissional para pessoas afetadas pela crise na restauração e no turismo. O presidente do PSD sugere uma aposta na formação profissional para aumentar a oferta de mão de obra especializada na indústria do mobiliário. Rui Rio diz que agora a atuação do Governo tem de ser eficaz.