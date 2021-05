Rio diz que Governo "vai levar ao colo" Medina porque não pode perder Lisboa

Rui Rio falava na apresentação da coligação autárquica para Lisboa "Novos Tempos", encabeçada por Carlos Moedas, e que reuniu no Jardim da Estrela os líderes do PSD, CDS-PP, PPM, MPT e Aliança.

"Estamos hoje em dia de Benfica-Porto e eu diria, nessa linguagem, que vão por a carne toda no assador em Lisboa. O Governo vai levar o dr. Fernando Medina ao colo na medida do possível e tem contado com algumas ajudas que não devia contar", alertou.

Em concreto, o líder do PSD criticou que quer Fernando Medina, mas também o atual presidente de Câmara e recandidato ao Porto Rui Moreira, mantenham o "comentário político nas televisões todas as semanas" e nos quais considera que não lhes são feitas as "perguntas incómodas".

"A democracia e a transparência exigem igualdade de circunstâncias, faço um apelo a que, em nome dos princípios democráticos, todos os candidatos tenham as mesmas condições de disputar com lealdade a eleição de setembro ou outubro", apelou.

O líder do PSD admitiu que "não vai ser uma tarefa fácil" vencer a Câmara de Lisboa.

"Mas quanto mais difícil, maior e mais saborosa é a vitória no dia em que acontece. A vitória desta coligação e a eleição de Carlos Moedas vai ser particularmente saborosa", vaticinou.